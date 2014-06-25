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货币新闻 | 2014年 6月 25日 星期三 16:20 BJT

香港股市：恒生国企指数跌至一个月收盘低位，因金融保险股走软

路透香港6月25日 - 香港股市指数周三微跌，而恒生国企指数下滑至一个月收盘低位，受累于中资银行和保险股。

恒生国企指数 跌0.7%至10180.05点，为5月27日以来低点。

恒生指数 微跌0.1%至22,866.70点。

中国工商银行 下滑0.6%，跟随A股走势。中国农业银行 跌0.8%，延续上周创下今年高点后的回落走势。

平安保险 和中国太保 分别跌0.7%和0.9%。

中国移动 上扬0.4%，对H股股指支撑最大。竞争者中国电信 下挫2.6%，拖累股指。(完)
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