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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 16:31 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月25日

路透香港6月25日 - 
 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.2355人民币
            )
                                                                             
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元)   B股股价(美元  A/B股比价
                                                          )        
  仪电电                                       5.77         0.454        2.04
 子                                                                
  大众交                                       5.97         0.608        1.57
 通                                                                
  永生投                                      14.99         1.226        1.96
 资                                                                
  老凤祥                                      24.55         2.504        1.57
                                                                   
  S中纺机                                     27.17         0.773        5.64
  鼎立股                                       9.69          0.59        2.63
 份                                                                
  氯碱化                                       7.13         0.434        2.63
 工                                                                
  双钱股                                       10.9         0.678        2.58
 份                                                                
  海立股                                       7.04         0.532        2.12
 份                                                                
  浦东金                                       9.85         0.949        1.66
 桥                                                                
  外高桥                                      26.15         1.472        2.85
                                                                   
  ST联华                                       17.7         1.619        1.75
                                                                   
  锦江投                                       8.72         0.889        1.57
 资                                                                
  中路股                                      17.53          0.81        3.47
 份                                                                
  金山开                                      13.17         0.585        3.61
 发                                                                
  海欣股                                       6.51         0.442        2.36
 份                                                                
  大江股                                       5.42         0.355        2.45
 份                                                                
  上柴股                                        9.3         0.653        2.28
 份                                                                
  丹化科                                       5.59         0.402        2.23
 技                                                                
  上海三                                       5.85         0.607        1.55
 毛                                                                
  友谊股                                      10.57         1.183        1.43
 份                                                                
  上工申                                      10.47         0.545        3.08
 贝                                                                
  上海机                                      15.05         1.621        1.49
 电                                                                
  宝信软                                      29.87         1.819        2.63
 件                                                                
  上海物                                       9.11         0.612        2.39
 贸                                                                
  上海普                                      15.19         0.713        3.42
 天                                                                
  陆家嘴                                      15.77         1.419        1.78
                                                                   
  华新水                                       6.65         0.855        1.25
 泥                                                                
  锦江股                                      15.91         1.451        1.76
 份                                                                
  华电能                                       2.71         0.293        1.48
 源                                                                
  SST天海                                         6         0.279        3.45
                                                                   
  大名城                                       6.38         0.321        3.19
                                                                   
  东方通                                      12.65         0.535        3.79
 信                                                                
  黄山旅                                       12.4           1.2        1.66
 游                                                                
  开开实                                      12.02         0.757        2.55
 业                                                                
  海南航                                       1.65         0.347        0.76
 空                                                                
  ST轻骑                                       3.82           0.3        2.04
                                                                   
  振华重                                       3.14         0.373        1.35
 工                                                                
  锦州港                                       3.84         0.378        1.63
                                                                   
  九龙山                                       3.25         0.284        1.84
                                                                   
  凌云股                                       7.86         0.464        2.72
 份                                                                
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 赵红梅)
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