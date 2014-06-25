《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月25日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透香港6月25日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.2355人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电 5.77 0.454 2.04 子 大众交 5.97 0.608 1.57 通 永生投 14.99 1.226 1.96 资 老凤祥 24.55 2.504 1.57 S中纺机 27.17 0.773 5.64 鼎立股 9.69 0.59 2.63 份 氯碱化 7.13 0.434 2.63 工 双钱股 10.9 0.678 2.58 份 海立股 7.04 0.532 2.12 份 浦东金 9.85 0.949 1.66 桥 外高桥 26.15 1.472 2.85 ST联华 17.7 1.619 1.75 锦江投 8.72 0.889 1.57 资 中路股 17.53 0.81 3.47 份 金山开 13.17 0.585 3.61 发 海欣股 6.51 0.442 2.36 份 大江股 5.42 0.355 2.45 份 上柴股 9.3 0.653 2.28 份 丹化科 5.59 0.402 2.23 技 上海三 5.85 0.607 1.55 毛 友谊股 10.57 1.183 1.43 份 上工申 10.47 0.545 3.08 贝 上海机 15.05 1.621 1.49 电 宝信软 29.87 1.819 2.63 件 上海物 9.11 0.612 2.39 贸 上海普 15.19 0.713 3.42 天 陆家嘴 15.77 1.419 1.78 华新水 6.65 0.855 1.25 泥 锦江股 15.91 1.451 1.76 份 华电能 2.71 0.293 1.48 源 SST天海 6 0.279 3.45 大名城 6.38 0.321 3.19 东方通 12.65 0.535 3.79 信 黄山旅 12.4 1.2 1.66 游 开开实 12.02 0.757 2.55 业 海南航 1.65 0.347 0.76 空 ST轻骑 3.82 0.3 2.04 振华重 3.14 0.373 1.35 工 锦州港 3.84 0.378 1.63 九龙山 3.25 0.284 1.84 凌云股 7.86 0.464 2.72 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5