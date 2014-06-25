中国金融：浙江银行业贷款增速放缓，表外融资比例提高推升风险

* 2013年浙江银行业贷款增速放缓，表外融资比例提升

* 企业表外融资增加财务成本

* 山东大企业担保圈风险进一步凸显

路透北京6月25日 - 中国央行发布2013年浙江省金融运行报告称，当年浙江银行业税后利润同比下降4.1%，贷款增速有所放缓，银行表外融资日趋活跃，此举料推高银行业和企业未来的风险。

报告显示，2013年，浙江省社会融资规模同比少增117亿元人民币。其中，委托贷款和信托贷款增加较多，占社会融资规模比例比上年提高5.6个百分点，而贷款占社会融资比重有所下降。

“2012年浙江发生联保风险。鉴于浙江此前曝出的问题，银行可能主动进行信贷收缩，减少风险敞口。同时，浙江民间金融发达，融资渠道多元化，表外融资增长较快。”浦发银行金融市场部分析师曹阳表示。

另一位券商银行业分析师透露，杭州近期出台政策，鼓励银行帮扶企业，其背景就是温州出现银行惜贷后，杭州也有类似迹象，当地政府担心这会对经济形成反向冲击。

服装制造商华鼎集团 周一晚间发布公布称，已获宁波银行 和交通银行 确认，有二笔委托贷款的利息在约定期限内，未有按时结清。而该两笔贷款的借款人，是杭州知名企业--中都集团。

央行报告并显示，2013年浙江银行业贷款增速有所放缓。浙江省本外币各项贷款余额比年初新增5,705亿元，增速比上年下降两个百分点，全年贷款增速逐季下滑。

曹阳表示，由于无法取得银行贷款，企业为解决资金流问题会求助成本更高的表外融资，这增加了财务成本，也进一步加大了风险。这也是为何央行把降低实体经济融资成本和金融防风险放在越来越重要的地位。

2013年浙江省金融运行报告指出，从金融层面看，保持金融平稳运行面临不少困难，防范和化解金融风险的任务较为艰巨。

中国央行在其年度区域金融运行报告中称，2013年委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票占同期社会融资规模比重较上年提高七个百分点，成为重要的融资渠道，但部分财务软约束和宏观调控限制的行业和领域通过表外渠道吸收资金，也推高了融资成本。

**山东大企业担保圈风险**

同样有银行惜贷迹象的还有沿海经济大省山东。央行发布的山东金融运行报告称，2013年山东省本外币贷款余额增速同比下降2.8个百分点，而该省本外币贷款新增额占社融规模的比例也下降了11.2个百分点。

报告称，该省不良贷款总体下降，但部分行业、地区不良贷款有所反弹，大企业担保圈风险进一步凸显，信贷风险防控压力加大。

“山东的实体经济以制造业和国有企业为主；浙江企业单体的经济体量小，对银行的影响也有限。但大型国有企业如果出现破产和兼并重组，对银行的影响会比较大。”曹阳表示。

一位券商银行业分析师称，大企业间一般不会互相担保，因此山东的联保可能是集团为下属企业担保，这里存在企业集团由此获得超额授信。料企业正常的经营风险应该基本可控，但如果企业利用超额授信投资房地产等领域，风险就难以估计。

此前，民营金属贸易商青岛德诚矿业受到调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。