《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月25日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透香港6月25日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:16时,1港元=0.8 0431人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港 A/B股比 元) 价 深物业 6.51 4.94 1.64 南玻 6.83 5.29 1.61 深康佳 4.31 2.83 1.89 ST中华 5.76 2.62 2.73 深深宝 6.52 6.84 1.19 深赤湾 12.43 11.07 1.40 招商地产 10.16 10.48 1.21 特力 9.33 5.73 2.02 飞亚达 7.60 5.73 1.65 一致药业 39.16 32.68 1.49 深深房 3.65 2.79 1.63 ST盛润 6.26 5.39 1.44 深纺织 6.97 5.41 1.60 方大集团 7.23 3.67 2.45 深国商 12.77 8.69 1.83 深赛格 4.21 2.68 1.95 宝石 7.43 4.58 2.02 小天鹅 10.19 9.92 1.28 粤高速 2.91 2.38 1.52 晨鸣纸业 4.21 3.79 1.38 ST珠江 5.79 3.09 2.33 美菱电器 4.69 4.92 1.19 大冷股份 9.23 6.73 1.71 粤电力 4.64 4.41 1.31 佛山照明 9.39 6.19 1.89 江铃汽车 28.95 30.03 1.20 沙隆达 11.21 8.02 1.74 苏常柴 7.68 4.48 2.13 威孚高科 27.60 26.15 1.31 古井贡酒 18.09 15.72 1.43 ST东海 5.41 5.05 1.33 长安汽车 12.04 14.80 1.01 京东方 2.17 1.90 1.42 鲁泰 8.65 10.10 1.06 本钢板材 3.85 2.43 1.97 张裕 23.95 16.78 1.77 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5