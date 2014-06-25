全球矿业：巴西淡水河谷认为全球海运铁矿石市场将有成长

路透斯德哥尔摩6月25日 - 巴西淡水河谷 美欧市场铁矿石销售总经理Fidel Blanco说，该公司预期到2020年时，全球海运铁矿石市场将从去年的12.3亿吨成长至18.1吨。

“我们认为铁矿石海运量到2020年时将增加至18亿吨。”Blanco在斯德哥尔摩出席第20届Metal Bulletin国际铁矿石座谈会说。