香港经济：下调今年出口增长至4.5%，下半年将有较明显改善--贸发局

路透香港6月25日 - 香港贸易发展局周三下调香港2014年出口增长预测1个百分点至4.5%，因今年首四个月主要出口市场表现疲弱，但料下半年将会有较显着的改善。

贸发局研究总监关家明在发布会称，今年1-4月香港的资物出口按年增长仅0.1%，表现逊预期。其中对美国市场出口仅升0.1%，因受当地年初恶劣天气所影响。期内对欧洲及日本的出口则分别升2.6%和下跌1.4%。

＂1-4月香港出口只增长0.1%，但我相信未来月份可以达到相对比去年好些的表现。假如全年增长有4.5%，也是较全球平均水平为高。＂关家明说。

＂香港下半年出口有5-8%的增长，应该较为合理。＂他续称。

此外，贸发局并发布第二季出口指数为47.6，按季下跌0.5，与第一季大致相若，反映港商对短期出口前景仍具信心。

贸发局环球市场首席经济师潘永才说，美国经济复苏动力增强，年初严寒天气的不利影响正逐渐消退，加上欧盟和日本料将保持复苏势头，这些发达经济体将成为推动全球经济增长的主要动力。（完）