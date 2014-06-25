香港经济：下调今年出口增长至4.5%，下半年将有较明显改善--贸发局

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透香港6月25日 - 香港贸易发展局周三下调香港2014年出口增长预测1个百分点至4.5%，因今年首四个月主要出口市场表现疲弱，但料下半年将会有较显着的改善。
贸发局研究总监关家明在发布会称，今年1-4月香港的资物出口按年增长仅0.1%，表现逊预期。其中对美国市场出口仅升0.1%，因受当地年初恶劣天气所影响。期内对欧洲及日本的出口则分别升2.6%和下跌1.4%。
＂1-4月香港出口只增长0.1%，但我相信未来月份可以达到相对比去年好些的表现。假如全年增长有4.5%，也是较全球平均水平为高。＂关家明说。
＂香港下半年出口有5-8%的增长，应该较为合理。＂他续称。
此外，贸发局并发布第二季出口指数为47.6，按季下跌0.5，与第一季大致相若，反映港商对短期出口前景仍具信心。
贸发局环球市场首席经济师潘永才说，美国经济复苏动力增强，年初严寒天气的不利影响正逐渐消退，加上欧盟和日本料将保持复苏势头，这些发达经济体将成为推动全球经济增长的主要动力。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862