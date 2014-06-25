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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 16:47 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌，油价疑虑及总统大选不确定性令其承压

马币(林吉特) 亦跌，因投资者急于回补美元空仓。

菲律宾披索 下跌，该国公布4月贸易逆差较上年同期扩大。

亚洲 当日 今年以来 2013年

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坡元 1.2501 1.2493 -0.06 +1.05 1.2632

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韩元 1020.60 1018.40 -0.22 +3.41 1055.40

泰铢 32.45 32.42 -0.09 +1.26 32.86

菲律宾披索 43.91 43.86 -0.10 +1.13 44.40

印尼卢比 12070.00 11985.00 -0.70 +0.75 12160.00

印度卢比 60.22 60.13 -0.15 +2.62 61.80

马币 3.2260 3.2135 -0.39 +1.53 3.2755

人民币 6.2343 6.2315 -0.04 -2.89 6.0539

(完)

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