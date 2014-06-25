新兴汇市：印尼卢比领跌，油价疑虑及总统大选不确定性令其承压

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务

路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。