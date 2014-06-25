中国央行：二季度居民就业预期降至47.8%，至少为三年来最低

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透北京6月25日 - 中国央行周三公布二季度城镇储户问卷调查报告显示，二季度就业预期降至47.8%，至少为2011年二季度以来最低水准。
该报告并显示，当期居民就业感受指数为38.6%，认为就业“形势较好、就业容易”的居民比例为12.5%，认为“形势严峻、就业难”或“看不准”的居民比例为43.8%。
同时，有63%的居民认为目前房价“高，难以接受”，比上季降低 1.3个百分点，34.2%的居民认为目前房价“可以接受”。
央行同时公布的二季度银行家问卷调查报告显示，认为货币政策“适度”的银行家占比为72%，较上季提高5.8个百分点。
另外，二季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为 32.8%，较上季下降0.6个百分点；其中，36.1%的企业家认为宏观经济“偏冷”，62.2%认为“正常”。
同期，企业家信心指数为64.9%，较上季下降2.1个百分点。（完）
欲浏览问卷调查报告全文，请点击央行网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)