中国央行：二季度居民就业预期降至47.8%，至少为三年来最低

路透北京6月25日 - 中国央行周三公布二季度城镇储户问卷调查报告显示，二季度就业预期降至47.8%，至少为2011年二季度以来最低水准。

该报告并显示，当期居民就业感受指数为38.6%，认为就业“形势较好、就业容易”的居民比例为12.5%，认为“形势严峻、就业难”或“看不准”的居民比例为43.8%。

同时，有63%的居民认为目前房价“高，难以接受”，比上季降低 1.3个百分点，34.2%的居民认为目前房价“可以接受”。

央行同时公布的二季度银行家问卷调查报告显示，认为货币政策“适度”的银行家占比为72%，较上季提高5.8个百分点。

另外，二季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为 32.8%，较上季下降0.6个百分点；其中，36.1%的企业家认为宏观经济“偏冷”，62.2%认为“正常”。

同期，企业家信心指数为64.9%，较上季下降2.1个百分点。（完）

欲浏览问卷调查报告全文，请点击央行网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)