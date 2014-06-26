台湾已公布经济指标--2014/6/26

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 5月 5.19% 5.29% r 7/23 -- 季调失业率 5月 3.99% 4.04% 7/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 5月 +1.61% +1.66% r 7/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 5月底 4,216.51 4,214.95 7/4 -- 商品出口(y/y) 5月 +1.4% +6.2% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 -2.3% +5.8% 7/7 -- *M2货币总计数(y/y) 5月 +5.91% +6.24% 7/25 -- 外销订单(y/y) 5月 +4.7% +8.9% 7/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +154.9 +172.8 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.14% +2.88% r -- -- 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- 1.875% 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。