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货币新闻 | 2014年 6月 25日 星期三 17:02 BJT

东欧情势：俄罗斯议会上议院撤销军事干预乌克兰的授权

路透莫斯科6月25日 - 俄罗斯议会上议院周三投票撤销授予总统普京军事干预乌克兰的权力。

一名资深议员表示，此举应该被视为帮助乌克兰境内和平努力的善意行动，但必要时可以恢复这项授权。

投票结果是153票赞成，一票反对。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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