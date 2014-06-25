美国能源：商务部允许经过最低炼化的凝析油出口至海外

Pioneer与Enterprise两家公司均未立即回复置评请求。

美国近些年的页岩油荣景预计将很快推动其成为全球最大原油生产国，超越沙特和俄罗斯。而且，这也造成德克萨斯州和路易斯安那州的轻质油过剩，而当地炼厂由于已经耗费数以十亿美元计的巨资来加工墨西哥和委内瑞拉来的重质油，因此难以再对轻质油进行加工。