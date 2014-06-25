版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 25日 星期三 17:55 BJT

美国能源：商务部允许经过最低炼化的凝析油出口至海外

Pioneer与Enterprise两家公司均未立即回复置评请求。

不过，一些亚洲石油贸易商预计，美国供应进入市场还需几年时间，因为需要时间来敲定规格、运费成本等细节。

美国近些年的页岩油荣景预计将很快推动其成为全球最大原油生产国，超越沙特和俄罗斯。而且，这也造成德克萨斯州和路易斯安那州的轻质油过剩，而当地炼厂由于已经耗费数以十亿美元计的巨资来加工墨西哥和委内瑞拉来的重质油，因此难以再对轻质油进行加工。

参议院能源委员会的共和党领袖Murkowski敦促政府全面解除对原油出口的禁令。

一位参议院助手表示，将获许的出口数量有限，因为这属于“稳定”凝析油，即加工除去丁烷等轻质成分的原油，以便通过管道来运输。

尽管出口可能最早在8月开始，但目前尚不清楚，这些公司能获许出口多少凝析油。Pioneer执行长Scott Sheffield在3月曾表示，近期美国石油产量中包括每日约80万桶凝析油。

国会预计在11月4日选举前不会通过立法解除原油出口禁令，因为议员不想为可能推高美国油价来担责。(完) (编译 王洋/朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐