美国能源：商务部允许经过最低炼化的凝析油出口至海外

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
Pioneer与Enterprise两家公司均未立即回复置评请求。
不过，一些亚洲石油贸易商预计，美国供应进入市场还需几年时间，因为需要时间来敲定规格、运费成本等细节。
美国近些年的页岩油荣景预计将很快推动其成为全球最大原油生产国，超越沙特和俄罗斯。而且，这也造成德克萨斯州和路易斯安那州的轻质油过剩，而当地炼厂由于已经耗费数以十亿美元计的巨资来加工墨西哥和委内瑞拉来的重质油，因此难以再对轻质油进行加工。
参议院能源委员会的共和党领袖Murkowski敦促政府全面解除对原油出口的禁令。
一位参议院助手表示，将获许的出口数量有限，因为这属于“稳定”凝析油，即加工除去丁烷等轻质成分的原油，以便通过管道来运输。
尽管出口可能最早在8月开始，但目前尚不清楚，这些公司能获许出口多少凝析油。Pioneer执行长Scott Sheffield在3月曾表示，近期美国石油产量中包括每日约80万桶凝析油。
国会预计在11月4日选举前不会通过立法解除原油出口禁令，因为议员不想为可能推高美国油价来担责。(完) (编译 王洋/朱晓军；审校 高琦)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)