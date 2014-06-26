重温稿-《中国新债预测》进出口行两期债收益率预期较为集中，均值略低于二级

* 招标品种: 进出口行两期固息增发债

* 期限及金额上限：3/5年均为60亿元

* 招标时间: 6月26日10:00-11:00

* 受访人数: 10位(券商、银行)

* 预测区间: 4.46%-4.55%；4.66%-4.75%

* 预测均值: 4.52%；4.72%

路透上海6月25日 - 中国进出口银行周四将招标增发两期固息债。路透调查显示，本周现券市场走势较为平稳，加之此前有农发和国开多期金融债招标结果作参考，市场对明日两期债预期较为集中，三年和五年增发收益率预测均值将继续略低于二级，分别为4.52%和4.72%。

不过也有交易员指出，新债的连续发行，或令配置盘需求不断递减。而且明日两期债美国式中标方式，将增加机构博高意愿，不排除实际结果较预测均值会再高一些。

北京一银行交易员认为，本周二级市场和资金面都比较稳定。因此，从此前相近期限金融债发行情况来看，预计明日两期债的收益率区间在4.51%-4.54%，和4.71%-4.74%附近。

以三年期品种为例，农发行周一招标的增发债收益率在4.5426%，国开行周二发行的同期限固息债利率为4.50%。

另外，交易员还称，目前的预测是基于现有资金情况下作出的判断，因此还需要看明日公开市场正回购操作规模对流动性的影响。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和五年最新收益率分别为4.5706%和4.7761%。

明日招标新债为进出口行今年39期和40期金融债，同时也是第35期 和第32期 的增发债。增发债的两个标的券最新估值 分别为4.5682%和4.7655%。

具体条款如下：

39期 40期

(35期增发债) (32期增发债)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

招标时间 6月26日10:00-11:00

中标方式 多重价格中标(美国式)

缴款日 7月1日 7月1日

起息日 6月10日 5月19日

发行期 6/26-7/1 6/26-7/1

上市日 7月7日 7月7日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

票面利率 4.56% 5.00%