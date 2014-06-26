重温稿-《中国新债预测》进出口行两期债收益率预期较为集中，均值略低于二级

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
* 招标品种: 进出口行两期固息增发债
* 期限及金额上限：3/5年均为60亿元
* 招标时间: 6月26日10:00-11:00
* 受访人数: 10位(券商、银行)
* 预测区间: 4.46%-4.55%；4.66%-4.75%
* 预测均值: 4.52%；4.72%
路透上海6月25日 - 中国进出口银行周四将招标增发两期固息债。路透调查显示，本周现券市场走势较为平稳，加之此前有农发和国开多期金融债招标结果作参考，市场对明日两期债预期较为集中，三年和五年增发收益率预测均值将继续略低于二级，分别为4.52%和4.72%。
不过也有交易员指出，新债的连续发行，或令配置盘需求不断递减。而且明日两期债美国式中标方式，将增加机构博高意愿，不排除实际结果较预测均值会再高一些。
北京一银行交易员认为，本周二级市场和资金面都比较稳定。因此，从此前相近期限金融债发行情况来看，预计明日两期债的收益率区间在4.51%-4.54%，和4.71%-4.74%附近。
以三年期品种为例，农发行周一招标的增发债收益率在4.5426%，国开行周二发行的同期限固息债利率为4.50%。
另外，交易员还称，目前的预测是基于现有资金情况下作出的判断，因此还需要看明日公开市场正回购操作规模对流动性的影响。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和五年最新收益率分别为4.5706%和4.7761%。
明日招标新债为进出口行今年39期和40期金融债，同时也是第35期 和第32期 的增发债。增发债的两个标的券最新估值 分别为4.5682%和4.7655%。
具体条款如下：
39期 40期
(35期增发债) (32期增发债)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
招标时间 6月26日10:00-11:00
中标方式 多重价格中标(美国式)
缴款日 7月1日 7月1日
起息日 6月10日 5月19日
发行期 6/26-7/1 6/26-7/1
上市日 7月7日 7月7日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
票面利率 4.56% 5.00%
-------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G