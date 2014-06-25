日本金融：资产政策检讨完成前，三家公共养老基金已进场买股--消息

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透东京6月25日 - 市场消息人士表示，在完成资产配置政策检讨之前，三家日本“半公共”养老基金在近几周已大肆在日本股市上扫货。
这些基金进场扫货，帮助日本股市在一个多月的时间上涨超过10%，不过一消息人士表示，月底前买股可能暂告一段落，这给市场带来近期修正的风险。
三家基金均拒绝置评最近两个月是否买入过股票。
这三家基金分别是地方公务员共济组合连合会、国家公务员共济组合连合会、以及私学共济制度。这三家基金一共管理29兆(万亿)日圆(2,840亿美元)资产。
这三家基金将于明年10月并入129万亿日圆(1.26万亿美元)规模的日本政府退休金投资基金(GPIF)，GPIF是全球最大的养老基金。
一位市场消息人士表示，这三家基金在5月将资金转移给投资管理公司，要求在6月底前完成买股。
东京证交所的数据也显示，5月以来有公共账户的大笔买入操作。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡5月4日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.03/$49.17 阻力 $51.30/$52.32 棕榈油 - 阻力 2,542/2,599 马币 支撑 2,507/2,477马币 西德克萨斯中质油(WTI) $46.65 阻力 $48.23/$48.67 现货金 $1,228/$1,215 阻力 $1,249/$1,265 LME期铜 $5,508/$5,433 阻力 $5,644/