日本金融：资产政策检讨完成前，三家公共养老基金已进场买股--消息

路透东京6月25日 - 市场消息人士表示，在完成资产配置政策检讨之前，三家日本“半公共”养老基金在近几周已大肆在日本股市上扫货。

这些基金进场扫货，帮助日本股市在一个多月的时间上涨超过10%，不过一消息人士表示，月底前买股可能暂告一段落，这给市场带来近期修正的风险。

三家基金均拒绝置评最近两个月是否买入过股票。

这三家基金分别是地方公务员共济组合连合会、国家公务员共济组合连合会、以及私学共济制度。这三家基金一共管理29兆(万亿)日圆(2,840亿美元)资产。

这三家基金将于明年10月并入129万亿日圆(1.26万亿美元)规模的日本政府退休金投资基金(GPIF)，GPIF是全球最大的养老基金。

一位市场消息人士表示，这三家基金在5月将资金转移给投资管理公司，要求在6月底前完成买股。

东京证交所的数据也显示，5月以来有公共账户的大笔买入操作。(完)