中国债市：五年以内信用债估值小幅下行，整体波动不大--NAFMII

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透上海6月25日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，五年以内的各期限品种收益率以小降为主，幅度在1-2个基点(bp)；更长期限则多持稳或微弱波动，整条曲线变化不大。
自上周起，交易商协会将每周发布一次的信用债估值，改为一周公布两次，时间为周一和周三。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
-------------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.22 -2 5.37 -1 5.51 -1 5.61 0
AAA 5.39 -2 5.55 -1 5.73 0 5.87 0
AA+ 5.70 -2 5.97 0 6.25 -1 6.40 0
AA 6.04 -2 6.47 -1 6.81 0 6.99 0
AA- 7.03 -2 7.60 0 7.99 0 8.45 0
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
-------------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.72 -1 5.82 -1 5.92 -1 6.10 -1
AAA 5.99 0 6.09 -1 6.28 0 6.52 -1
AA+ 6.59 -1 6.67 -1 6.92 -1 7.18 0
AA 7.22 -1 7.31 0 7.54 0 7.97 0
AA- 8.82 -1 8.92 -1 9.25 0 9.46 0
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5