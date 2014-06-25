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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 17:13 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶微升，受助于技术买盘和中国库存下滑

“在上周TOCOM指标期胶扫清210日圆阻力位后，市场明显保持多头势头。”

Tazawa还说道，中国库存下滑以及经济数据稳健也支撑市场涨势。

业内消息人士表示，中国青岛港保税仓库里的橡胶库存较5月时的峰值已经减少约十分之一，部分是因为融资欺诈调查案曝光后，使用橡胶作为贷款抵押的需求减少。

上海交投最活跃的9月合约 跌15元，收报每吨15,220元人民币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/田建华; 审校 孙茉莉/王洋)
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