全球贵金属：6月24日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓减少0.32%

日本已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透6月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.32%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 25,239,039.6 6月24日 25,239,039.6 6月23日 0.0 0.00%
iShares 326,281,497.2 6月24日 327,337,730.4 6月23日 -1,056,233.2 -0.32%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张涛；审校 王冠中)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。