中国货币市场：杭州银行今年同业存单额度100亿元，19家银行总计1.2万亿

路透上海6月25日 - 中国地方性银行--杭州银行周三发布同业存单发行计划，发行额度为100亿元人民币。至此，已披露年度计划的19家银行，2014年存单发行总规模达1.2万亿元。

中诚信国际资信评估对该行的主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。截至2013年底，杭州银行总资产为3,401.89亿元，总负债3,195.76亿元，当年实现净利润37.99亿元。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

---------------------------

工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

北京银行 500

民生银行 500

光大银行 500

华夏银行 600

杭州银行 100

---------------------------

合计 12,000