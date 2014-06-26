中国债市：三个月期国库现金定存中标利率3.80%--业内人士

标题新闻：2月美国汽油日需求同比减少2.4%或21.8万桶，至898.8万桶，连降第二个月-EIA
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路透上海6月26日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.80%。较最近一次同期限品种6.13%的水平大幅下行。
今日进行的国库现金定存为今年第六期，起息日为6月26日，到期日为9月25日。财政部最近一次进行的三个月期操作是在今年的1月23日，利率6.13%。此外四期中，六个月和九个月品种各半。
包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
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合计 2,800
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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