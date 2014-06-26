中国债市：三个月期国库现金定存中标利率3.80%--业内人士

路透上海6月26日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.80%。较最近一次同期限品种6.13%的水平大幅下行。

今日进行的国库现金定存为今年第六期，起息日为6月26日，到期日为9月25日。财政部最近一次进行的三个月期操作是在今年的1月23日，利率6.13%。此外四期中，六个月和九个月品种各半。

包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%

五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%

六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%

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合计 2,800