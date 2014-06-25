中国外汇：支持银行开展多样化期权业务,增加货币掉期业务的本金交换形式--外管局

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均下跌，CFETS指数跌至92.98
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
路透北京6月25日 - 为促进和规范外汇衍生产品市场发展，更好地满足市场主体管理汇率风险需求，中国国家外汇管理局周三称，将支持银行在普通欧式期权和实需交易前提下，对客户开展买入或卖出以及组合等多样化期权业务，并增加货币掉期业务的本金交换形式。
外管局网站刊发了《国家外汇管理局关于印发<银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定>的通知》（汇发 34号），该通知将自今年8月1日起施行。
通知强调了衍生产品业务的实需交易原则，加强对银行落实‘了解你的客户’、‘了解你的业务’、‘尽职审查’等展业原则的监管要求。
同时简化了市场准入，对各类衍生产品业务实行统一的一次性准入管理，降低外汇期权业务的准入门槛，下放管理权限，简化银行分支机构准入管理，大力推进简政放权。
此外，通知还将衍生产品业务监管基本原则前移和内化至银行内控管理中，引导银行合规、审慎开展衍生产品业务的主动性和自觉性。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海4月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.21%至92.98，较2014年底则仍下跌7.02%。
路透上海4月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.869元附近，较上日升值约133点。
* 人民币日内震荡近收平，中间价小贬 * 法国大选投票在即，部分自营头寸离场 * 短期汇价料仍不会脱离区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月21日 - 人民币兑美元即期周五震荡近收平，中间价则小贬。交易员称，由 于周末法国将举行大选且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头；今日离在岸 汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。 他们并指出，由于前期英国脱欧、美国大选民调均出现明显偏差，因此市场也担忧法国大选民调的准确性 。最近三个月人民币汇率双向波动明显分化市场预期，大行针对实需提供的美元流动性压力有限。 “上午大行有些结汇，所以升值了一波；下午来了一波客盘购汇，就对冲掉了。”一中资行交易员表示。 她并表示，最近中间价和市场成交的自觉性来看，即期汇市比较稳，能不能突破区间，主要还是看法国大 选等欧洲风险事件，和美国未来加息的频率。 全球汇市方面，欧元周五在欧洲早盘小涨，但仍比本周高点低近0.01美元，投资者已经做好准备迎接周日 法国大选的第一