CNH动态：离岸即期创两周来低位，短期回升势头料趋弱

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透香港6月25日 - 离岸人民币现汇 周三跟随在岸走势继续走贬并跌至两周以来低位，在岸离价差几近消失。交易员称，今日盘中波幅继续走窄，从技术指标上看，短期市场以横盘走软为主，回升势头料趋弱。
“离岸即期近期简直跟着境内方向亦步亦趋，今天在岸即期市场没有大的购汇盘，离岸波幅也很窄，...但市场对中国经济已经没那么悲观了。“一位外资大行交易员称，看经济数据显示，中国贸易顺差扩大，制造业形势已有所好转。
从今年4月底到6月13日，随着中国宏观经济数据的转好，离岸人民币即期上涨了1%左右，最高点达到6.2025。
本地时间下午17:29时，离岸人民币现汇 报6.2347，较上交易日跌17个点子或0.03%，与境内人民币价差几近消失。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2418/2452，上日尾盘为6.2350，跌0.11%。
中国人民币兑美元 周三亦收贬于逾两周低位至6.2344，中间价微贬但整体仍持稳。交易员反映，购汇需求午间有所释放但受到大行结汇压制；短期因不确定性较大，料仍会持续窄幅盘整。
全球汇市方面， 英镑周三延续跌势，兑欧元大幅下挫，因英国央行总裁卡尼言论让今年稍晚加息的预期降温，投资者削减押注。欧元兑美元保持坚挺。欧元兑澳元和新西兰元等与经济成长联动且流动性稍逊的货币上涨。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862