中国并购：上半年涉及中国企业并购交易增近五成，逾20年来最活跃

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透上海6月26日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来涉及中国企业的并购交易总额达1,766亿美元，较去年同期增长47.4%，这是自1982年有纪录以来，中国企业参与的并购交易活动最为活跃的半年。
截止6月20日的数据，今年以来金融行业中涉中企的并购交易总额创历史最高纪录，达570亿美元，占据并购总额约三分之一的市场份额，这主要是受中信泰富 收购其国有母公司--中信集团主要资产所支持，该项并购交易额达445亿美元，是亚太区最大一宗并购案。
涉及中国企业在TMT行业（技术、媒体和通信）的并购交易额达277亿美元，同比增长101%，是2008年以来交易额最高的半年。
今年来中企海外并购交易额达250亿美元，同比下降21.6%；境外并购的主要行业--能源电力的并购额同比下降65.3%达47亿美元。上半年最大的海外收购案例是中粮集团和厚朴等组成的投资者集团以40亿美元收购新加坡来宝农业。
而外资入境并购交易总额今年来达224亿美元，同比增长29.8%，其中以中国房地产行业为目标的入境并购交易达91亿美元，同比增长84%，占比达四成。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5