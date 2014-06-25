中国债市：外资买兴较高IRS上涨，部分机构对下半年经济企稳信心有改善

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透北京6月25日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三上涨，交易人士指出，今日外资机构买兴较高，或因部分资金对中国下半年经济企稳的信心有改善，推高IRS。
“听说有些flow(客盘)进来，外资在IRS市场上平盘，利率大约上来6个点，各个期限都涨了。”北京一银行交易员称。
北京一大型银行交易员认为，推高IRS可能是因部分机构对国内三季度经济企稳预期有所升温，而短期内资金价格走势仍是扰动市场方向的关键因素。
中国银行间资金市场周三隔夜及七天期质押式回购利率 窄幅波动。七天回购因已跨月需求旺盛，不过在大行融出的支持下，跨月资金供给基本都能满足。
随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。周一公布的中国6月汇丰制造业PMI初值在今年首度升回荣枯线上方。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.4234/3.5209 3.4800/3.5663 3.7325/3.8200 3.9550/4.0450 3.9429/4.2629
上日 3.3817/3.4883 3.4308/3.5150 3.6733/3.7583 3.8967/3.9875 3.8975/4.1588
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变动 +0.0417/+0.0326 +0.0492/+0.0513 +0.0592/+0.0617 +0.0583/+0.0575 +0.0454/+0.1041
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年5月人民币IRS成交的名义本金总额约2,619.69亿元，较4月的3,280.52亿减少约两成。(完) (发稿 康熙泽；审校)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862