中国债市：外资买兴较高IRS上涨，部分机构对下半年经济企稳信心有改善

路透北京6月25日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三上涨，交易人士指出，今日外资机构买兴较高，或因部分资金对中国下半年经济企稳的信心有改善，推高IRS。

“听说有些flow(客盘)进来，外资在IRS市场上平盘，利率大约上来6个点，各个期限都涨了。”北京一银行交易员称。

北京一大型银行交易员认为，推高IRS可能是因部分机构对国内三季度经济企稳预期有所升温，而短期内资金价格走势仍是扰动市场方向的关键因素。

中国银行间资金市场周三隔夜及七天期质押式回购利率 窄幅波动。七天回购因已跨月需求旺盛，不过在大行融出的支持下，跨月资金供给基本都能满足。

随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。周一公布的中国6月汇丰制造业PMI初值在今年首度升回荣枯线上方。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4234/3.5209 3.4800/3.5663 3.7325/3.8200 3.9550/4.0450 3.9429/4.2629

上日 3.3817/3.4883 3.4308/3.5150 3.6733/3.7583 3.8967/3.9875 3.8975/4.1588

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变动 +0.0417/+0.0326 +0.0492/+0.0513 +0.0592/+0.0617 +0.0583/+0.0575 +0.0454/+0.1041

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。