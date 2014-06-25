《中国债市每日综述》现券横盘IRS上行，短线料仍区间震荡后市存分歧

* 现券收益率变动不大，IRS则上行

* 现券买卖盘力量较为均衡，市况暂平稳

* 惟多头信心在震荡行情中有所反复

路透上海6月25日 - 中国银行间债市周三现券收益率变动不大。市场人士表示，半年末资金面暂无忧，消息面亦相对淡静，在现券为数不多的盘面交投中，买卖盘力量较为均衡，市况暂平稳，惟多头信心在震荡行情中有所反复；不过，对宏观经济基本面企稳预期增强则令IRS小幅走升。

他们并指出，料即便度过季末，资金利率对债市利好或有限，机构多盯宏观经济基本面走势下政策走势，特别是货币政策进一步变化。

“现券没怎么动，买卖盘都有，断断续续的，倒是IRS上来了一点，”上海一银行交易员称，现券至少没有出现收益率上行的现象，而感觉有些机构会在这个点，大量pay(付固定收浮动)IRS来防止下半年经济会出现明显改善。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三小幅上行。有交易员指出，经济基本面企稳预期不仅令现券多头情绪出现反复，IRS则反映更为明显；不过机构分歧仍存。

上海另一银行交易员则认为，即便度过半年末，资金利率对债市的利好影响也比较有限了，反倒是经济基本面走势如何，进而决定的未来政策的动向是关键，特别是货币政策的立场将主导市况。

"到了7月，没理由盘整了，(收益率)要么上要么下，如果经济基本面企稳，国债收益率估计就要开始反弹了，“他称。

剩余期限约6.57年的国开行固息金融债14国开03券最新成交收益率 为4.9150%，上日尾盘为4.9050%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.468元人民币，较上日结算价跌0.056元或0.06%。

**隔夜及七天回购利率窄幅波动**

银行间资金市场周三隔夜及七天期质押式回购利率 窄幅波动。七天回购因已跨月需求旺盛，不过大行融出的支持下，跨月资金供给基本都能满足。

市场人士并指出，从目前形势判断，月底前流动性应不会有太大波动；不过考虑到资金需求仍不小，使用信用债质押的交易增加，或在一定程度上加剧回购利率的波动。

“昨天开始七天跨月，需求挺大的，不过几家大行都在出，供给没什么问题，剩下的就是一些压信用债（融资）的需求了，”上海一银行交易员称。

她并谈到，整体资金供给不缺，使用利率债质押的资金需求都较容易得到满足，而押信用债的机构只要价格合适，融入问题也不大，不过这难免会对回购成交均价造成一些扰动。

北京一银行交易员则认为，明日公开市场操作情况仍需关注，不过以目前的资金状态，而且马上还将有国库现金定存投放，只要未出现单日净回笼，对流动性就不会产生明显影响。

财政部将于周四(26日)进行今年第六期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量500亿元人民币。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,939.8亿元，略高于周二的8,873.08亿元。其中，隔夜品种成交6,431.70亿元，周二为6,916.89亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9989 2.9892 +0.97 6,431.70

七天 3.5972 3.5169 +8.03 2037.96

14天 5.1308 4.9577 +17.31 289.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6200 2.9450 -32.50 2,528.84

七天 4.7000 5.1500 -45.00 298.75

14天 4.6300 4.8150 -18.50 17.41

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0300 3.0000 +3.00 --

七天 3.4700 3.4800 -1.00 --

14天 5.2000 5.0500 +15.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9950 2.9710 +2.40 --

七天 3.4640 3.4830 -1.90 --

三个月 4.7582 4.7679 -0.97 --