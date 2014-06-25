欧洲汇市：英镑微跌，央行总裁卡尼前后不一致的表态影响利率预期

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
对于外界揣测英国央行将于年底前升息，央行总裁卡尼周二发言则略予降温，指称英国经济仍有许多闲置产能需加以消化。
伦敦一外汇交易员表示：“作为央行总裁应该给出清晰的导向和一致的讯息。但现在卡尼并不是这样。这造成的影响就是，人们不再那么确信央行会在年底前升息。”
英镑兑美元和欧元周三下滑0.2%左右。英镑兑美元 跌至一周低点1.6952。欧元兑英镑涨至0.80315，为近两周来最高。
不过较美元、欧元、日圆以及瑞郎而言，英镑前景还是正面，因市场仍预期英国央行将是四家主要央行中率先升息的一家。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/孙茉莉; 审校 张涛/高琦)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)