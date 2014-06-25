欧洲汇市：英镑微跌，央行总裁卡尼前后不一致的表态影响利率预期

对于外界揣测英国央行将于年底前升息，央行总裁卡尼周二发言则略予降温，指称英国经济仍有许多闲置产能需加以消化。

伦敦一外汇交易员表示：“作为央行总裁应该给出清晰的导向和一致的讯息。但现在卡尼并不是这样。这造成的影响就是，人们不再那么确信央行会在年底前升息。”

英镑兑美元和欧元周三下滑0.2%左右。英镑兑美元 跌至一周低点1.6952。欧元兑英镑涨至0.80315，为近两周来最高。

不过较美元、欧元、日圆以及瑞郎而言，英镑前景还是正面，因市场仍预期英国央行将是四家主要央行中率先升息的一家。(完)

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