更新版 1-两岸关系：同意研究区域经济进程参与方式，加速货贸协商

* 台湾参与区域经济暂排除中国障碍？

* 两岸货贸协议协商有机会加速 (新增更多细节及评论)

路透台北6月25日 - 中国国台办主任张志军周三首度访问台湾，与台湾陆委会达成数项共识，其中双方均指出同意启动共同研究加入区域经济的适当方式和可行途径。

台湾近来积极推动加入区域经济整合，但担忧中国成为阻力，双方此次在会谈中称愿意启动研究，台湾政府视为正面发展。

不过中央研究院欧美所副研究员黄伟峰认为，这类承诺尚无具体细节，要推论为台湾已排除中国障碍尚早，仍需观察后续发展。

〞区域经济整合是有一些预备研究的阶段...但我们不知道这是否代表中国已同意台湾加入RCEP等区域组织。〞黄伟峰说。

**台湾强烈表达加入TPP/RCEP意愿**

中国国台办新闻局长马晓光在记者会中，针对记者提问此举是否代表对台湾加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴协定)及RCEP(区域全面经济伙伴协议)持积极态度，马晓光仅再次重申〞双方同意适时启动共同研究两岸经济共同发展及加入区域经济的适当方式和可行途径。〞

不过台湾陆委会主委王郁琦则在记者会中说，这意味双方同意将两岸经济合作延伸到区域经济合作，后续将由台湾经济部及大陆商务部去谈，目前尚无具体细节。

王郁琦指出，他在会议中对张志军强调，台湾对加入TPP、RCEP及亚太自由贸易经济区是有非常强烈的意愿，〞这对台湾是生存问题，不是政治问题。〞

王郁琦并指双方同意加速货品贸易协议的后续协商。此前台湾担忧因服贸协议在台湾尚未能生效，将延宕货贸协议的进程。

他并指出，由于台湾社会对服务贸易的关注，他也在会议中对张志军表示，希望在服贸协议生效后，依据其中的具体条文，以紧急情况由两会(海基会及海协会)进行磋商，并获张志军同意。

台湾此前因学生及部分团体反对服贸协议，而发起太阳花学运，要求退回服贸，重启协商。但陆委会及大陆均不同意重启协商，以紧急条款在服贸生效后进行磋商，形同成为重启协商的替代举措。

此外，双方亦同意研究大陆观光客至台湾中转的相关举措，以及同意将人道探视纳入两岸互设办事处的功能之一。

国台办主任张志军今日访问台湾，并与台湾的陆委会主委王郁琦举行两岸事务首长会议。

关于两岸领导人可望何时会面以及形式的提问，马晓光说，此前已多次表达中国的态度，“你可以去参考之前的新闻发布会。”

张志军此次访台是中国负责两岸事务的国台办主任历来首次访台。台湾陆委会主委王郁琦已于今年2月首度访问大陆。