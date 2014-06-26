重温稿--台湾货币市场：短率大致持稳高位，更多银行加入跨季拆款

* 短率区间高位持稳

* 拆款高位扬升有限

* 短票利率高位持平

* 债券附买回利率稳中趋扬

记者 高洁如

路透台北6月25日 - 台湾银行间短率周三大致持稳高位。更多银行加入供给票券商跨季的拆款，缓解市场的紧张气氛，尤其是解除了票券商的缺口。银行若有需求则是多先以隔拆满足。

交易员表示，大型银行的资金仍不算多，因此今日在拆款或买票市场的动作并不大。不过随着更多银行加入跨季拆出行列，今日跨季的拆款高位扬升有限，若此情况持续，预料季底的紧张情势应可有效纾解。

也有小型银行的交易员表示，目前跨季的拆款多是供应给票券商，因利率较高，至于银行同业间的跨季拆款金额还小，因多数银行还在计算半年报资本计提的情况。但预料以近期货币市场的稳健充裕的态势，季底应还是能顺利度过。

〞虽然明后天发票量会大，但很多银行应该已经调整过去了，也不会吃紧到那里去。〞一位小型商银交易员说。

另外一位大型银行交易人士表示，由于自有资金不足，但跨月的资金还很难找，因此就算有意买票，也是心有余而力不足。不过预估月底将会有大笔款项进帐，因此估计将不致一直吃紧下去。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日为0.387%；今日区间在0.295-0.435%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.515%，上日在0.380-0.51%。

**短票利率高位止稳**

短票部分，票券商因已能自银行端谋得跨季的拆款，因此在卖票上的空间较大，对高利率的买方保留了更大的交易弹性。

今日少数大型银行并未开门买票。小型票券商表示，30天自保短票利率高位在0.70%，同于上日。

而若与寿险、投信和金融机构跨月短票的成交利率区间同上日仍在0.60-0.70%。根据集保的资料，近期30天短票买卖断平均成交利率则是微幅上扬，周一和周二的平均利率为0.611%、0.613%；上周五收在0.609%。

台湾央行周三公布，共发行3,462.8亿台币存单。与今日存单到期金额3,470.8亿相较，存单发行余额减8亿台币。

本周余日的存单落点分别为：周四4,376.50亿及周五2,861.70亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为118亿台币，超额准备为50亿台币、加计前期1%的超额准备为2,137亿台币。

**RP利率稳中趋扬**

债券市场附买回(RP)利率高位稳中趋扬。受投信走钱更为明显影响，月内短钱调度较为不易，券商多转向银行、寿险筹资，令部分成交利率向上拉升。

交易员指出，短票市场利率走升的效应仍在发酵，且投信因应季底客户赎回解约的规模也增加，预料资金最紧俏的时间点落在周五，因当日有大笔的公债交割。

〞以调平为优先，一、两天利率高一点也无所谓。〞一位大型证券商交易员说。

另一大型票券商交易员也表示，今日到单量较大，感受投信走钱明显，转向银行调度的结果，让月内公债与公司债RP利率上扬了2基点。

证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.54%比重较高。跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，0.65%比重增加，少数高见0.66%。

主要大型票券商月内公债附买回利率成交在0.40-0.52%，上日在0.40-0.50%；月内公司债附买回利率成交在0.48-0.57%，上日为0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.60%；极短天期公司债利率降至0.40-0.48%。

今日有台银55亿金融债、新光银25亿金融债交割。第一银行50亿台币金融债还本。

本周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，余日发行情况为：周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债；周五信义房屋 0亿公司债、台银35亿金融债、五年期公债328.539亿台币。