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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 18:38 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货价差反弹至逾一周高点，受助于现货交易

路透新加坡6月25日 - 380-cst燃料油现货价差反弹至逾一周高点，一宗现货交易提供支撑，但消息人士称前景基本没有改善。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价的升水为每吨0.58美元，上涨0.31美元。

嘉能可向摩科瑞出售2万吨380-cst燃料油，船期7月21-25日，价格较新加坡现货报价每吨升水1.50美元，较周二评估的升水水准每吨至少高出1美元。

“短期内市场仍看空。但中期来讲，市场似乎略微走坚。巨型油轮(VLCC)和苏伊士型油轮的运价似乎在上涨，”北亚一交易员说。

运价上涨会增加套利成本，因此可能阻止船货从西方流向亚洲。

今年1-7月，来自西方的燃料油套利船货月均供应量约为380万吨，较上年同期下降逾20%。

虽然套利船货供应量下降，但指标380-cst燃料油较新加坡现货报价升水仍在每吨1美元上方保持相对稳定。

交易商称造成这种疲弱表现的原因是需求匮乏，运往中国的船货量处于数年低位。中国是亚洲第二大燃料油进口国。

印度Essar Oil标售7.5万吨减压瓦斯油，船期7月19-23日，招标将于6月26日结束。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向嘉能可出售3万吨180-cst燃料油，船期7月12-14日，价格为较新加坡现货报价每吨贴水约15美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林; 审校 高琦)
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