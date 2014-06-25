国际油市：380-cst燃料油现货价差反弹至逾一周高点，受助于现货交易

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透新加坡6月25日 - 380-cst燃料油现货价差反弹至逾一周高点，一宗现货交易提供支撑，但消息人士称前景基本没有改善。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价的升水为每吨0.58美元，上涨0.31美元。
嘉能可向摩科瑞出售2万吨380-cst燃料油，船期7月21-25日，价格较新加坡现货报价每吨升水1.50美元，较周二评估的升水水准每吨至少高出1美元。
“短期内市场仍看空。但中期来讲，市场似乎略微走坚。巨型油轮(VLCC)和苏伊士型油轮的运价似乎在上涨，”北亚一交易员说。
运价上涨会增加套利成本，因此可能阻止船货从西方流向亚洲。
今年1-7月，来自西方的燃料油套利船货月均供应量约为380万吨，较上年同期下降逾20%。
虽然套利船货供应量下降，但指标380-cst燃料油较新加坡现货报价升水仍在每吨1美元上方保持相对稳定。
交易商称造成这种疲弱表现的原因是需求匮乏，运往中国的船货量处于数年低位。中国是亚洲第二大燃料油进口国。
印度Essar Oil标售7.5万吨减压瓦斯油，船期7月19-23日，招标将于6月26日结束。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向嘉能可出售3万吨180-cst燃料油，船期7月12-14日，价格为较新加坡现货报价每吨贴水约15美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林; 审校 高琦)
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中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5