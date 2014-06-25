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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 18:46 BJT

东南亚股市：印尼股市受总统选举不确定性打压下跌，其他市场震荡

路透6月25日 - 周三印尼股市下跌，受围绕即将展开的总统选举不确定性打击，其他东南亚股市区间交投，因伊拉克暴力活动升级抵消经济数据转强。

印尼股市 金融股下跌。Bank Central Asia Tbk PT 下跌2.3%。

分析师和股票经纪人称，总统候选人Joko "Jokowi" Widodo和前司令Prabowo Subianto之间的角逐激烈，打击投资者人气。

周三印尼股市外资流出1,400万美元。

其他东南亚股市囿于区间波动。马来西亚股市从周二所创的纪录高位下滑，泰国股市受银行股带领收高。

辉立证券分析师Teerada Charnyingyong称，投资者当前静待定于月底公布的泰国能源行业改革讨论结果。

其表示，“在明确看到清晰市场方向前，成交会保持低迷，外资流出。”

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.69 -1.00 -0.23 +9.09 388.37

新加坡 3261.54 -0.49 -0.02 +2.97 3167.43

马来西亚 1889.55 -2.78 -0.15 +1.21 1866.96

泰国 1468.49 7.57 +0.52 +13.07 1298.71

印尼 4838.98 -23.26 -0.48 +13.21 4274.18

菲律宾 6834.68 41.61 +0.61 +16.04 5889.83

越南 572.27 2.53 +0.44 +13.40 504.63

(完)

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(编译 田建华; 审校 高琦)
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