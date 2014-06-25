东南亚股市：印尼股市受总统选举不确定性打压下跌，其他市场震荡

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透6月25日 - 周三印尼股市下跌，受围绕即将展开的总统选举不确定性打击，其他东南亚股市区间交投，因伊拉克暴力活动升级抵消经济数据转强。
印尼股市 金融股下跌。Bank Central Asia Tbk PT 下跌2.3%。
分析师和股票经纪人称，总统候选人Joko "Jokowi" Widodo和前司令Prabowo Subianto之间的角逐激烈，打击投资者人气。
周三印尼股市外资流出1,400万美元。
其他东南亚股市囿于区间波动。马来西亚股市从周二所创的纪录高位下滑，泰国股市受银行股带领收高。
辉立证券分析师Teerada Charnyingyong称，投资者当前静待定于月底公布的泰国能源行业改革讨论结果。
其表示，“在明确看到清晰市场方向前，成交会保持低迷，外资流出。”
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 423.69 -1.00 -0.23 +9.09 388.37
新加坡 3261.54 -0.49 -0.02 +2.97 3167.43
马来西亚 1889.55 -2.78 -0.15 +1.21 1866.96
泰国 1468.49 7.57 +0.52 +13.07 1298.71
印尼 4838.98 -23.26 -0.48 +13.21 4274.18
菲律宾 6834.68 41.61 +0.61 +16.04 5889.83
越南 572.27 2.53 +0.44 +13.40 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 田建华; 审校 高琦)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5