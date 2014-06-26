中国公开市场：四个月来首次暂停正回购操作，本周净投放120亿元

路透北京6月26日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场将净投放资金120亿元，已连续七周净投放。

公开市场周二正回购操作规模创近一个月单日新低，当日仍维持小额净投放。业内人士表示，虽然近期货币市场存供需结构性不匹配问题，但整体流动性尚可，加之周四将进行500亿元国库现金定存招标，当日净投放规模顺势较上周同期缩减六成至20亿元。

本周公开市场将有300亿元资金到期投放，全部为正回购到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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