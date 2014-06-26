《分析》正回购四个月来首度暂停，降融资成本中国央行仍将定向发力

* 央行超预期暂停滚动操作四个月的正回购

* 因年中效应、新增外汇占款回落等多因素

* 预期对流动性偏温和调控态度将延续

* 下半年公开市场逆回购重启有望

* 政策定向宽松，降低实体融资成本

作者 康熙泽

路透北京6月26日 - 面对年中资金波动敏感时点，中国央行呵护之意尽显。四个月来首次暂停正回购之举，不仅大出市场意料之外，连续七周净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度，下半年公开市场逆回购重启有望。

分析人士指出，季节性扰动下近期资金面出现波动，今年新增外汇占款不断回落等多重因素，令滚动使用正回购必要性降低。预计未来货币政策仍倾向定向发力，降低实体经济的融资成本是选择工具的重要落脚点。

兴业银行资金营运中心分析师郭草敏称，今日暂停操作可能是顾忌年中效应，也可能考虑下半年公开市场到期资金较少等，主动投放压力增加，但还需观察后续的操作情况。

“不过一个不可否认的因素是，外部流动性流入可能越来越少，正回购操作的必要性在下降。”他亦强调。

国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞认为，本次正回购暂停主因之一或是本周到期资金量仅300亿元人民币，与前期500亿以上的到期量相比大幅降低，资金回笼需求下降。此外，央行此举或旨在避免半年末资金紧张事件发生。

业内人士周四透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；而周二180亿元的正回购操作规模则已创近一个月单日新低。据此计算，本周公开市场净投放资金120亿元，为连续七周净投放。

受公开市场意外暂停操作，及今日招标的现金定存中标利率创逾20个月新低激发，早盘现券出现部分买盘，但此后进出口行新债招标利率基本符合预期，导致机构追涨动力不足，现券收益率又回稳。

而银行间货币市场上，资金供给总体宽裕但结构失衡情况依旧存在，以利率债质押借钱仍无虞，但非银机构为主的信用债质押融资不易。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 bit.ly/1yPDlYD

**下半年存重启逆回购可能**

今日公开市场的变阵也促发机构对下一步操作方式展开猜想，随着外汇占款对基础货币的影响力减弱，预期年内逆回购有望重启，但具体时间窗难掐算。

徐寒飞预期，在新增外汇占款带来的基础货币投放下降情况下，央行主动投放基础货币力度将逐渐加大；在公开市场操作上，政策放松顺序将从暂停正回购，可能过渡为重启逆回购。

中国央行此前数据显示，5月金融机构新增外汇占款创九个月新低，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。

第一创业证券固定收益研究员唐弋迅则比较谨慎地表示，今日公开市场操作的暂停可能与季末时点一级交易商参与热情不高相关，央行只是顺势而为。

他并称，今年以来央行在流动性调控上态度较温和，未来一段时间预计也将维持这样的姿态，灵活调节公开市场正/逆回购以把资金面控制在适度水平。

“下半年重启逆回购是有可能的，...但从目前资金面来看，比如说进入7月份就发生逆转(操作)的可能性或比较小。”他说。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

**定向宽松基调将延续**

在展望下半年货币政策走向时，受访者比较一致地预期，若非外汇占款、宏观经济大幅恶化，未来降准降息类的全面宽松料难期，更多仍是政策定向发力，且降低实体经济的融资成本是选择工具的重要落脚点。

人民日报海外版周三就评论称，货币政策解决不了当前经济存在的结构性问题，货币全面开闸危害大。未来，货币政策将维持稳健基调，全面降准的可能性不大。

国信证券宏观分析师钟正生认为，展望下半年，货币政策将仍以配合财政刺激为主，通过定向和结构性的操作引导资金流向。预计会同时交叉使用多种货币政策工具来达成目标，然而无论采用何种方式，最后的落脚点仍是降低实体经济的融资成本。

他提到，定向调控值得关注的一点是，央行试图推行商业银行信贷评级办法。尽管目前并不清楚具体内容和细则，但可能与央行对商业银行再贷款的数量和利率是挂钩的。这与近日传闻央行希望通过创设新的基础货币投放工具--PSL打造中期政策利率也可能是相关的。

“这无疑有助于鼓励引导商业银行资金流向，从边际上改善贷款结构。同时，偏低的再贷款或PSL利率也有助于降低相关领域的融资成本。”他说。

本地媒体此前报导，中国央行正在研究创设一种新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，从PSL的定义、期限来看，和再贷款非常类似，或将逐步取代再贷款；而通过PSL，央行亦能实现对中长期利率的引导。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 180

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 300

逆回购到期 --

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净投放 120 (完)

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