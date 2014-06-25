马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日上涨，创近一个月最高

路透吉隆坡6月25日 - 周三马来西亚棕榈油期货连续第三日上涨，创近一个月最高，此前公布的出口数据小幅改善，引发对需求复苏的希望，并且当前进行的伊拉克冲突支撑原油价格。

船货调查机构Intertek Testing Services的报告显示，6月1-25日马来西亚棕榈油出口较上月同期增长3%至1,126,927吨，因印度和中国的需求小幅改善。

市场人士表示，隔夜豆油市场上涨也支撑市场涨势。

吉隆坡一外资经纪公司的交易员称，“豆油市场走坚，以及原油给予基本支撑，均给棕榈油提供帮助。”

“棕榈油市场目前对当地看空基本面视而不见，相反追随原油和豆油走势。”

今日盘中交易区间为2,494-2,585马币(林吉特)之间。

总成交量为13,498口。

布兰特原油周三跌向每桶114美元，此前在过去两周大涨；但人们仍担心伊拉克乱局持续会打压该国供应，因此也令油价得到支撑。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 高琦)