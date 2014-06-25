马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日上涨，创近一个月最高

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透吉隆坡6月25日 - 周三马来西亚棕榈油期货连续第三日上涨，创近一个月最高，此前公布的出口数据小幅改善，引发对需求复苏的希望，并且当前进行的伊拉克冲突支撑原油价格。
船货调查机构Intertek Testing Services的报告显示，6月1-25日马来西亚棕榈油出口较上月同期增长3%至1,126,927吨，因印度和中国的需求小幅改善。
市场人士表示，隔夜豆油市场上涨也支撑市场涨势。
吉隆坡一外资经纪公司的交易员称，“豆油市场走坚，以及原油给予基本支撑，均给棕榈油提供帮助。”
“棕榈油市场目前对当地看空基本面视而不见，相反追随原油和豆油走势。”
今日盘中交易区间为2,494-2,585马币(林吉特)之间。
总成交量为13,498口。
布兰特原油周三跌向每桶114美元，此前在过去两周大涨；但人们仍担心伊拉克乱局持续会打压该国供应，因此也令油价得到支撑。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 高琦)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)