重温稿-中国外汇：外管局发文支持银行增加外汇产品，助力客户规避汇率风险

* 外管局发文支持银行开展多样化期权

* 增加货币掉期业务的本金交换形式

* 意在支持外贸稳定增长

* 有利于客户规避汇率风险

路透北京6月25日 - 中国外管局周三发文支持银行增加外汇期权和掉期互换等外汇产品，意在助力客户规避汇率风险，并支持外贸的稳定发展。分析师指出，这一新规将有助于活跃外汇市场，并丰富了当前双向波动的汇率市场背景下企业和市场主体的汇率风险规避的工具。

市场人士指出，这一新规不会对人民币兑美元 即期和掉期等现有外汇产品的价格造成太大的波动，更主要是监管层顺应汇率市场由单一预期转变为双向波动预期后适时推出的新产品。

为促进和规范外汇衍生产品市场发展，更好地满足市场主体管理汇率风险需求，中国国家外汇管理局周三称，将支持银行在普通欧式期权和实需交易前提下，对客户开展买入或卖出以及组合等多样化期权业务，并增加货币掉期业务的本金交换形式。

“一方面，（新规）支持外贸稳定增长，现在汇率波动加大了，这一政策提供了合适的产品来规避汇率风险，...另外，也是为央行在退出常态式干预的汇改方面做出的市场基础设施建设。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

他并认为，新规主要是丰富外汇产品，简化准入流程并优化监管方式，属于外汇市场基础设施建设，同时将目前市场中的不同汇率预期调动起来，顺应了市场的需求。

外管局网站刊发了《国家外汇管理局关于印发<银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定>的通知》（汇发 34号），该通知将自今年8月1日起施行。

通知并简化了市场准入，对各类衍生产品业务实行统一的一次性准入管理，降低外汇期权业务的准入门槛，下放管理权限，简化银行分支机构准入管理，大力推进简政放权。

**规避汇率风险**

市场人士指出，之前由于中国外汇市场基本上都是单边升值预期，期权产品形同虚设，而为了客户过度投机的风险，银行一般不提供单一卖出外汇期权的业务，但今年以来，人民币汇率双向波动格局基本形成，且在这一过程中亦让客户对外汇期权有了基本的经验基础。

一家国有银行外汇交易员也指出，由于外汇市场已经从单一升值预期转变为双向波动的格局，期权和掉期等外汇产品的需求不断上升。不过新规估计能活跃市场，但不会形成过度投机，因仍然强调了真实贸易背景的审查。

“原来只能给客户提供买入期权，因为卖出期权的话，理论上讲有一端的风险是无穷大，禁止卖出期权，是防止企业赌博投机的行为。”上述交易员指出。

交易员强调，汇率双向波动的格局基本形成，客户也有规避汇率风险的需求，监管层此举是顺势而为。

通知强调了衍生产品业务的实需交易原则，加强对银行落实‘了解你的客户’、‘了解你的业务’、‘尽职审查’等展业原则的监管要求。

此外，通知还将衍生产品业务监管基本原则前移和内化至银行内控管理中，引导银行合规、审慎开展衍生产品业务的主动性和自觉性。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 林高丽)