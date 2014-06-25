国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第三日上涨，受欧洲减产支撑

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透新加坡6月25日 - 周三亚洲石脑油裂解价差连续第三日上涨，触及近两周高位每吨134.70美元，因馏分油利润较低导致欧洲炼厂减产，从而给予市场支撑。
欧洲炼厂减产会影响向亚洲的石脑油出口，亚洲地区结构性石脑油短缺。
交易商称，不过随着韩国SK Energy销售主要是8月-12月的石脑油，产品来自7月开工的一新冷凝液分离器，卖家关于亚洲额外供应的担忧引燃。
交易商还称，一共向外销售10艘中等船只的期限合同，这相当于这五个月每月平均供应约60万吨。
据交易商，LG化学据称买入总计约7.5万吨的三批石脑油船货，成本加运费价为每吨较日本报价升水8.50和9美元，8月上半月运抵。
这比LG化学上周支付的定于7月下半月运抵的船货价格低了15-18%。
亚洲汽油裂解价差触及四周高位每桶9.36美元。
新加坡市场达成两笔现货交易。
BP从托克(Trafigura)买入7月15-19日装运的92号汽油，每桶123.20美元。
道达尔向壳牌售出一批石脑油，价格为每吨979美元。(完)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5