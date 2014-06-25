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亚洲 | 2014年 6月 25日 星期三 20:29 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第三日上涨，受欧洲减产支撑

路透新加坡6月25日 - 周三亚洲石脑油裂解价差连续第三日上涨，触及近两周高位每吨134.70美元，因馏分油利润较低导致欧洲炼厂减产，从而给予市场支撑。

欧洲炼厂减产会影响向亚洲的石脑油出口，亚洲地区结构性石脑油短缺。

交易商称，不过随着韩国SK Energy销售主要是8月-12月的石脑油，产品来自7月开工的一新冷凝液分离器，卖家关于亚洲额外供应的担忧引燃。

交易商还称，一共向外销售10艘中等船只的期限合同，这相当于这五个月每月平均供应约60万吨。

据交易商，LG化学据称买入总计约7.5万吨的三批石脑油船货，成本加运费价为每吨较日本报价升水8.50和9美元，8月上半月运抵。

这比LG化学上周支付的定于7月下半月运抵的船货价格低了15-18%。

亚洲汽油裂解价差触及四周高位每桶9.36美元。

新加坡市场达成两笔现货交易。

BP从托克(Trafigura)买入7月15-19日装运的92号汽油，每桶123.20美元。

道达尔向壳牌售出一批石脑油，价格为每吨979美元。(完)
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