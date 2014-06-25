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货币新闻 | 2014年 6月 25日 星期三 20:37 BJT

表格：美国第一季税后企业获利修正值为下滑13.0%，预估为下滑13.7%

路透6月25日 - 美国商务部经济分析局周三公布,美国第一季税后企业获利修正值为下滑13.0%(预估为下滑13.7%)。

详细数据如下(经季节调整后百分比):

2014年 前值 2013年 2013年

第一季 第四季

来自现行生产 -9.1 -9.8 2.2 4.6

企业所得税 6.4 6.1 3.2 -3.7

税后获利 -13.0 -13.7 2.0 6.9 完)
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