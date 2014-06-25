版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 25日 星期三 20:47 BJT

表格：美国第一季GDP环比年率终值为下滑2.9%，创09年第一季以来最大降幅

第一季 第一季 第四季 2013年

终值 前值

实质GDP环比年率 -2.9 -1.0 2.6 1.9

国内产品最终销售 -1.3 0.6 2.7 1.7

个人消费支出(PCE)物价指数 1.4 1.4 1.1 1.1

核心PCE物价指数 1.2 1.2 1.3 1.2

GDP隐性平减指数 1.3 1.3 1.6 1.5

消费者支出 1.0 3.1 3.3 2.0

耐久财(耐用品) 1.2 1.4 2.8 6.9

非耐久财 -0.3 0.4 2.9 2.0

服务业 1.5 4.3 3.5 1.2

企业投资 -1.2 -1.6 5.7 2.7

房屋投资 -4.2 -5.0 -7.9 12.2

出口 -8.9 -6.0 9.5 2.7

进口 1.8 0.7 1.5 1.4 (完)

(编译 王洋; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐