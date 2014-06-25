表格：美国5月耐久财订单较前月下降1.0%，市场预估为持平

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
5月 4月 3月
总体新订单 -1.0 0.8 3.7
扣除运输 -0.1 0.4 3.0
扣除国防 0.6 -0.8 3.1
电脑/电子产品 -1.7 -1.6 7.2
运输设备 -3.0 1.7 5.2
资本财 -4.6 3.3 10.5
非国防资本财 -0.5 -0.6 9.7
扣除飞机的
非国防资本财 0.7 -1.1 4.7
(完)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)