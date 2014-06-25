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货币新闻 | 2014年 6月 25日 星期三 20:47 BJT

表格：美国5月耐久财订单较前月下降1.0%，市场预估为持平

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

5月 4月 3月

总体新订单 -1.0 0.8 3.7

扣除运输 -0.1 0.4 3.0

扣除国防 0.6 -0.8 3.1

电脑/电子产品 -1.7 -1.6 7.2

运输设备 -3.0 1.7 5.2

资本财 -4.6 3.3 10.5

非国防资本财 -0.5 -0.6 9.7

扣除飞机的

非国防资本财 0.7 -1.1 4.7

(完)
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