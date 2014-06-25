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市场报道 | 2014年 6月 25日 星期三 21:04 BJT

美国热股：BARNES & NOBLE季度亏损收窄，股价盘前上涨

路透6月25日 - BARNES & NOBLE 称，将分离零售和Nook Media业务。季度净亏从此前的1.148亿美元缩窄至3,670万美元。

盘前，该公司股价上涨7%至22.01美元。(完)
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