美国热股：孟山都上调财测，股价盘初上涨

路透6月25日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto) 第三季持续经营获利为每股盈余(EPS)1.62美元，高于分析师调查预估的1.56美元。

该公司上调获利和自由现金流预估值此前预估区间上端，指称因对其种子的需求前景强劲。

其还宣布新的两年期100亿美元股票回购计划获批准。