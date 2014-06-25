版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 25日 星期三 21:38 BJT

美国股市：开盘下跌，最新的经济数据不及预期

路透纽约6月25日 - 周三美国股市开低，因最新的经济数据不及预期，使得投资者在伊拉克出现紧张情势之际有进一步的理由获利了结。

道琼工业指数 开盘跌8.16点或0.05%，报16,809.97点；标准普尔500指数 走低1.81点或0.09%，报1,948.17点，Nasdaq指数 下跌8.78点或0.2%，报4,341.58点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐