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货币新闻 | 2014年 6月 25日 星期三 21:56 BJT

美国数据：6月服务业扩张速度创至少四年半高位

服务业就业增长速度创纪录，追平2013年9月的55.4。上个月为52.8.

6月综合PMI初值为61.1，也创纪录高位，5月为58.4。

Markit首席分析师Chris Williamson称，“企业报告产品和服务需求强劲，与家庭和企业客户信心增长相关，随着我们进入今年下半年，为强劲的经济成长设定基调。”

其称，第二季经济成长若超过3.0%不会“令人感到意外”。(完)
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