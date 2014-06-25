美国数据：6月服务业扩张速度创至少四年半高位

服务业就业增长速度创纪录，追平2013年9月的55.4。上个月为52.8.

6月综合PMI初值为61.1，也创纪录高位，5月为58.4。

Markit首席分析师Chris Williamson称，“企业报告产品和服务需求强劲，与家庭和企业客户信心增长相关，随着我们进入今年下半年，为强劲的经济成长设定基调。”