美国数据：美国6月服务业扩张速度创至少四年半高位

中国证券：沪深证交所两融余额上周五减少83.1亿元至三周低点

路透上海4月24日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.03%。沪深证交所融资融券余额当日 减少83.1亿元人民币，连续第四日下降；两市两融余额为9,229.1亿元，创下三周低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/21 5,421.7 3,807.4 9,229.1 -83.1 3,173.15 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,3