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货币新闻 | 2014年 6月 26日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.670%，投标倍数为2.74

路透华盛顿6月25日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.670 中值 1.637 低值 1.570 价格/得标 价格 99.784997 高值得标比率 19.26% 投标倍数 2.74 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,219,200 总投标 95,877,869,200 竞争性投标得标 34,944,550,000 非竞争性投标得标 55,669,200 FED附加 　　　　 0 初级市场交易商投标 64,798,000,000 初级市场交易商得标 13,338,745,000 直接投标 10,119,000,000 直接投标得标 3,257,900,000 间接投标 20,905,200,000 间接投标得标 18,347,905,000 发行细节 发行日 2014/06/30 到期日 2019/06/30 CUSIP码 912828WS5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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