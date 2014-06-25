表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.670%，投标倍数为2.74

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透华盛顿6月25日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.670 中值 1.637 低值 1.570 价格/得标 价格 99.784997 高值得标比率 19.26% 投标倍数 2.74 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,219,200 总投标 95,877,869,200 竞争性投标得标 34,944,550,000 非竞争性投标得标 55,669,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 64,798,000,000 初级市场交易商得标 13,338,745,000 直接投标 10,119,000,000 直接投标得标 3,257,900,000 间接投标 20,905,200,000 间接投标得标 18,347,905,000 发行细节 发行日 2014/06/30 到期日 2019/06/30 CUSIP码 912828WS5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)