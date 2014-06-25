表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.069%，投标倍数为4.43

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透华盛顿6月25日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.069% 中值 0.065% 低值 0.050% 价格/得标 价格 99.999999 高值得标比率 30.28% 投标倍数 4.43 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,391,500 总投标 57,560,501,500 竞争性投标得标 12,989,590,000 非竞争性投标得标 10,801,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 44,600,000,000 初级市场交易商得标 7,122,140,000 直接投标 3,400,000,000 直接投标得标 657,570,000 间接投标 9,549,700,000 间接投标得标 5,209,880,000 发行细节 发行日 2014/06/27 到期日 2016/04/30 CUSIP码 912828D31
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)