版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 25日 星期三 23:36 BJT

表格：美国财政部续发两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.069%，投标倍数为4.43

路透华盛顿6月25日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.069% 中值 0.065% 低值 0.050% 价格/得标 价格 99.999999 高值得标比率 30.28% 投标倍数 4.43 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,391,500 总投标 57,560,501,500 竞争性投标得标 12,989,590,000 非竞争性投标得标 10,801,500 FED附加 0 初级市场交易商投标 44,600,000,000 初级市场交易商得标 7,122,140,000 直接投标 3,400,000,000 直接投标得标 657,570,000 间接投标 　 9,549,700,000 间接投标得标 5,209,880,000 发行细节 发行日 2014/06/27 到期日 2016/04/30 CUSIP码 912828D31

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面，请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐