欧洲汇市：英镑续跌，投资人等待周四金融稳定报告出炉

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透伦敦6月25日 - 英镑兑欧元周三连续第二日下跌，周四公布的英国央行金融稳定报告预料将提出楼市降温措施，有可能减轻英国央行升息压力。
英国央行金融稳定报告将在周四出炉，预料将提出进一步收紧按揭贷款条件的建议，因担心目前英国楼市过热。
一些人士认为，如果报告提出这样宏观的审慎措施，将降低英国今年升息的可能性。这令英镑延续周二英国央行决策者谈到经济前景后的跌势。
欧元兑英镑 升大约0.25%，至0.80315英镑，为约两周来最高。
英镑兑美元 小跌，报1.6979美元。英镑稍早触及1.6952美元的一周低位，但之后小幅反弹，此前美国公布今年第一季经济表现为五年来最差。
较之美元、欧元、日圆和瑞郎前景，英镑前景看来正面，因市场仍预期英国央行将是四大主要央行中首家升息的央行。(完)
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不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)