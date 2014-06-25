欧洲汇市：英镑续跌，投资人等待周四金融稳定报告出炉

路透伦敦6月25日 - 英镑兑欧元周三连续第二日下跌，周四公布的英国央行金融稳定报告预料将提出楼市降温措施，有可能减轻英国央行升息压力。

英国央行金融稳定报告将在周四出炉，预料将提出进一步收紧按揭贷款条件的建议，因担心目前英国楼市过热。

一些人士认为，如果报告提出这样宏观的审慎措施，将降低英国今年升息的可能性。这令英镑延续周二英国央行决策者谈到经济前景后的跌势。

欧元兑英镑 升大约0.25%，至0.80315英镑，为约两周来最高。

英镑兑美元 小跌，报1.6979美元。英镑稍早触及1.6952美元的一周低位，但之后小幅反弹，此前美国公布今年第一季经济表现为五年来最差。

较之美元、欧元、日圆和瑞郎前景，英镑前景看来正面，因市场仍预期英国央行将是四大主要央行中首家升息的央行。(完)

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