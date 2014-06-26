修正-拉美汇市：巴西雷亚尔因央行维持干预政策而上涨，美国数据提振风险意愿

(更正：第二段应为“每日规模2亿美元”，而非“每日规模2亿元”。)

路透里约热内卢6月25日 - 巴西雷亚尔周三上涨，之前巴西央行公布其汇率干预计划在本年底前将保持不变，而美国经济数据令人失望，提振投资者对新兴市场资产的兴致。

巴西雷亚尔兑美元 涨0.8%，报2.2066，之前巴西央行公布，将维持其每日规模2亿美元的货币互换合约标售，这规模和目前的一样。

其他拉美货币兑美元上升，因投资者押注在美国公布第一季经济萎缩幅度较预期严重后，美联储将要等更长的时间才会升息。