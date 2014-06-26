修正-拉美汇市：巴西雷亚尔因央行维持干预政策而上涨，美国数据提振风险意愿

欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
(更正：第二段应为“每日规模2亿美元”，而非“每日规模2亿元”。)
路透里约热内卢6月25日 - 巴西雷亚尔周三上涨，之前巴西央行公布其汇率干预计划在本年底前将保持不变，而美国经济数据令人失望，提振投资者对新兴市场资产的兴致。
巴西雷亚尔兑美元 涨0.8%，报2.2066，之前巴西央行公布，将维持其每日规模2亿美元的货币互换合约标售，这规模和目前的一样。
其他拉美货币兑美元上升，因投资者押注在美国公布第一季经济萎缩幅度较预期严重后，美联储将要等更长的时间才会升息。
墨西哥披索 和智利披索兑美元 均上涨约0.3%，因美国公布的经济数据令人失望。(完)
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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