纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货因担忧巴西收成而上涨，期糖缩减跌幅

路透纽约/伦敦6月25日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳涨4%，此前一份报告表示，在巴西乾旱后，该国一大型农庄的收成低，而原糖期货缩减跌幅，因市场消化了甘蔗压榨数据。

ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货上涨，LIFFE罗布斯塔咖啡期货跟随阿拉比卡咖啡期货上涨。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高5.80美分，或3.3%，收报每磅1.8205美元，交投清淡，之前一度劲升4%，至1.8330美元的四周高位。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收涨44美元，或2.2%，收报每吨2,016美元。

交易员表示，原糖期货连续第四日下跌，在巴西甘蔗压榨数据公布后，最初延续跌势，但之后缩减跌幅，因持有空头的投机者获利了结。

月底到期的ICE-7月原糖期货 收跌0.09美分，或0.5%，收报每磅17.72美分。Liffe-8月白糖合约 收低2.10美元，或0.4%，报每吨488.00美元。

ICE-9月可可合约 收涨25美元，或0.8%，报每吨3,068美元。LIFFE-9月可可期货 收低10英镑，或0.5%，报每吨1,920英镑。(完)

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