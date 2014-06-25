纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货因担忧巴西收成而上涨，期糖缩减跌幅

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透纽约/伦敦6月25日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳涨4%，此前一份报告表示，在巴西乾旱后，该国一大型农庄的收成低，而原糖期货缩减跌幅，因市场消化了甘蔗压榨数据。
ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货上涨，LIFFE罗布斯塔咖啡期货跟随阿拉比卡咖啡期货上涨。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收高5.80美分，或3.3%，收报每磅1.8205美元，交投清淡，之前一度劲升4%，至1.8330美元的四周高位。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收涨44美元，或2.2%，收报每吨2,016美元。
交易员表示，原糖期货连续第四日下跌，在巴西甘蔗压榨数据公布后，最初延续跌势，但之后缩减跌幅，因持有空头的投机者获利了结。
月底到期的ICE-7月原糖期货 收跌0.09美分，或0.5%，收报每磅17.72美分。Liffe-8月白糖合约 收低2.10美元，或0.4%，报每吨488.00美元。
ICE-9月可可合约 收涨25美元，或0.8%，报每吨3,068美元。LIFFE-9月可可期货 收低10英镑，或0.5%，报每吨1,920英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)