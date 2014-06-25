芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第三日，因技术性卖压和丰收前景

玉米本周稍早未能升穿10日移动均线，且没有主要的重大利多消息，投资者继续获利了结，因预期美国农业部下周一发布季度库存和种植面积报告将显示玉米收成将创纪录高位。

美国农业部表示，出口销售21.74万吨新作玉米到未具名的目的地，以及出口销售11.6万吨高粱，一半是在2013/14销售年度付运，另一半是2014/15销售年度。