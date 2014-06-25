芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第三日，因技术性卖压和丰收前景

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透芝加哥6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第三日，交易商称，因技术性卖压、整体生长条件对作物有利，以及秋季丰收前景。
玉米本周稍早未能升穿10日移动均线，且没有主要的重大利多消息，投资者继续获利了结，因预期美国农业部下周一发布季度库存和种植面积报告将显示玉米收成将创纪录高位。
美国农业部表示，出口销售21.74万吨新作玉米到未具名的目的地，以及出口销售11.6万吨高粱，一半是在2013/14销售年度付运，另一半是2014/15销售年度。
分析师预期，美国农业部周四将表示，上周出口销售15-30万吨旧作玉米和20-30万吨新作玉米。
中国周三表示，今年将增加国内粮食储备2,500万吨，并保持可以供应不少于六个月需求的足够库存。
7月玉米 收挫2美分，报4.41美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为326,862口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)