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市场报道 | 2014年 6月 26日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第三日，因技术性卖压和丰收前景

路透芝加哥6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第三日，交易商称，因技术性卖压、整体生长条件对作物有利，以及秋季丰收前景。

玉米本周稍早未能升穿10日移动均线，且没有主要的重大利多消息，投资者继续获利了结，因预期美国农业部下周一发布季度库存和种植面积报告将显示玉米收成将创纪录高位。

美国农业部表示，出口销售21.74万吨新作玉米到未具名的目的地，以及出口销售11.6万吨高粱，一半是在2013/14销售年度付运，另一半是2014/15销售年度。

分析师预期，美国农业部周四将表示，上周出口销售15-30万吨旧作玉米和20-30万吨新作玉米。

中国周三表示，今年将增加国内粮食储备2,500万吨，并保持可以供应不少于六个月需求的足够库存。

7月玉米 收挫2美分，报4.41美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为326,862口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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