芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因跌至四个半月低位后有低吸买盘

路透6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，交易商表示，因在近月合约跌至四个半月低位后有低吸买盘。

运送到美国墨西哥湾的软红冬麦现货走强，因降雨推迟收割。此外，迄今收割到的小麦质量欠佳，不符合出口商的出口标准，令一些出口商无法履约。

市场的涨幅受限，因北半球冬麦收割也给市场带来压力，以及全球出口竞争激烈，特别是黑海地区的小麦供应。

7月小麦期货 结算价报5.75-1/2美元，升4-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为82,200口。(完)

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