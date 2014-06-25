纽约期市：ICE期棉触及一年半低位，因止损卖单和美国GDP数据疲弱

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透纽约6月25日 - 指标期棉合约周三挫跌至一年半低位，之前美国公布的经济数据令人失望，且止损卖单令跌幅扩大。
洲际交易所(ICE)指标12月棉花合约 下跌至75.03美分，此为该合约自2012年12月来的最低，之后缩减跌幅，收低1.23美分，或1.6%，报每磅75.26美分。
美国第一季经济萎缩幅度较预期严重，触发大量棉花卖盘。棉花合约成交量增加，跌势扩大。
近月7月棉花 收低0.01美分，或0.01%，报每磅81.80美分。相比本周稍早大幅波动，7月合约 今日在狭窄区间内交投。
该合约周二急挫超过7%，因合约进入交割期，价格没有波幅限制。
交易商周三继续结清多头头寸，尽管回补空头提振近月合约。
ICE数据显示，未平仓合约周三从上日的145,800口下滑至2011年底来最低145,458口，上周五报157,280口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)