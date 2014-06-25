纽约期市：ICE期棉触及一年半低位，因止损卖单和美国GDP数据疲弱

路透纽约6月25日 - 指标期棉合约周三挫跌至一年半低位，之前美国公布的经济数据令人失望，且止损卖单令跌幅扩大。

洲际交易所(ICE)指标12月棉花合约 下跌至75.03美分，此为该合约自2012年12月来的最低，之后缩减跌幅，收低1.23美分，或1.6%，报每磅75.26美分。

美国第一季经济萎缩幅度较预期严重，触发大量棉花卖盘。棉花合约成交量增加，跌势扩大。

近月7月棉花 收低0.01美分，或0.01%，报每磅81.80美分。相比本周稍早大幅波动，7月合约 今日在狭窄区间内交投。

该合约周二急挫超过7%，因合约进入交割期，价格没有波幅限制。

交易商周三继续结清多头头寸，尽管回补空头提振近月合约。

ICE数据显示，未平仓合约周三从上日的145,800口下滑至2011年底来最低145,458口，上周五报157,280口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)