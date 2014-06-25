美国股市: 道琼工业指数收高0.29%，Nasdaq指数收涨0.68%

路透纽约6月25日 - 美国股市周三上涨，因最高法院的裁决提振大型广电企业股的表现，且制药股上扬。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高49.38点，或0.29%，至16,867.51点；标准普尔500指数 收升9.55点，或0.49%，至1,959.53点.Nasdaq指数 上涨29.40点，或0.68%，至4,379.76点。(完)